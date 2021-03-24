Україна уклала договір для протидії з туберкульозом, – Степанов

У Всесвітній день боротьби проти туберкульозу Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум з USAID для посилення протидії туберкульозу.

Ситуація із захворюваністю на туберкульоз

За даними очільника МОЗ Максима Степанова, лише торік на туберкульоз в Україні захворіли більше як 17 тисяч людей, з яких 504 – діти. Одужало понад 14 тисяч громадян, померли – 2886.

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Максим Степанов “Це глобальна хвороба, яка має важкі наслідки не тільки для життя і здоров’я українців, але й для економіки нашої держави. Туберкульоз потребує тривалого й складного лікування. Іноді цей процес триває від 6 місяців до року”.

Але хвороба є виліковною за умови ранньої діагностики та постійного медичного супроводу.

Міністр додав, що об'єднання зусиль з міжнародними партнерами в боротьбі з цією хворобою дасть кращий результат.

Максим Степанов “Я підписую цей меморандум із нашими міжнародними партнерами – з USAID, щоб забезпечити здоров’я та якість життя українців шляхом зниження рівня захворюваності на туберкульоз в Україні”.

За словами Степанова, Україна зробила відчутний крок вперед до подолання цього недугу, а разом із партнерами зможе здолати туберкульоз.