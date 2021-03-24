Україна уклала договір для протидії з туберкульозом, – Степанов

Джерело:МОЗ
У Всесвітній день боротьби проти туберкульозу Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум з USAID для посилення протидії туберкульозу.
За даними очільника МОЗ Максима Степанова, лише торік на туберкульоз в Україні захворіли більше як 17 тисяч людей, з яких 504 – діти. Одужало понад 14 тисяч громадян, померли – 2886.
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Але хвороба є виліковною за умови ранньої діагностики та постійного медичного супроводу.
Міністр додав, що об'єднання зусиль з міжнародними партнерами в боротьбі з цією хворобою дасть кращий результат.
За словами Степанова, Україна зробила відчутний крок вперед до подолання цього недугу, а разом із партнерами зможе здолати туберкульоз.