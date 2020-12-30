МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Таким чином ми отримаємо ще 1,8 мільйона доз.

Україна 1,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу у максимально короткі терміни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року. Перемовини були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини шалена конкуренція – їх хоче здобути чи не кожна держава світу.

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні препаратом від компанії Sinovac Biotech щепитимуть людей з професійної групи ризику. Зокрема тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Вакцинація буде безкоштовною.

Володимир Зеленський “Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш "ризиковані" соціальні групи, і держава точно виконає це завдання”.

Договір по постачання на територію країни підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім". Згідно з офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, ця українська компанія є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

Ціна: скільки Україні обійдеться вакцина від Sinovac

Україна закупить 1 800 000 доз препарату за ціною 504 грн за дозу. Тобто загальна сума, яку заплатить держава, становить 907 200 000 гривень.

Коли препарат надійде в Україну

Згідно з умовами договору, першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз поставлять в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії.

Цей договір не стосується механізму COVAX, згідно з яким Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин, тож здійснюватиметься окремо.

В ОП підкреслили, що Україна продовжує активні переговори з усіма надійними виробниками для того, аби збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини.

Вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac: що про неї відомо

Вакцина від Sinovac Biotech називається CoronaVac. Це інактивований препарат, який зберігається при температурі від +2 до +8°C.

Це двокомпонентна вакцина, тож щеплення проводять двічі.

ІІІ фазу клінічних проводили в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність становила 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність становила 91%). III фаза клінічних випробувань у Бразилії ще завершується, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

На січень наступного року планується компанія планує отримати дозвіл на застосування препарату в Китаї та інших країнах, а у лютому 2021 року препарат подадуть на прекваліфікацію до ВООЗ.

Туреччина теж ухвалила рішення про закупівлю вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Країна уклала угода на постачання 50 мільйонів доз.

Sinovac Biotech – це найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Щороку вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу.



Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу (враховуючи пташиний) та паротиту.