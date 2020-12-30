Україна уклала угоду з китайською компанією Sinovac: вакцини доставлять найближчим часом
МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Таким чином ми отримаємо ще 1,8 мільйона доз.
Україна 1,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу у максимально короткі терміни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року. Перемовини були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини шалена конкуренція – їх хоче здобути чи не кожна держава світу.
На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Україні препаратом від компанії Sinovac Biotech щепитимуть людей з професійної групи ризику. Зокрема тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Вакцинація буде безкоштовною.
Договір по постачання на територію країни підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім". Згідно з офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, ця українська компанія є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.
Ціна: скільки Україні обійдеться вакцина від Sinovac
Україна закупить 1 800 000 доз препарату за ціною 504 грн за дозу. Тобто загальна сума, яку заплатить держава, становить 907 200 000 гривень.
Коли препарат надійде в Україну
Згідно з умовами договору, першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз поставлять в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії.
Цей договір не стосується механізму COVAX, згідно з яким Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин, тож здійснюватиметься окремо.
В ОП підкреслили, що Україна продовжує активні переговори з усіма надійними виробниками для того, аби збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини.
Вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac: що про неї відомо
- Вакцина від Sinovac Biotech називається CoronaVac. Це інактивований препарат, який зберігається при температурі від +2 до +8°C.
- Це двокомпонентна вакцина, тож щеплення проводять двічі.
- ІІІ фазу клінічних проводили в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність становила 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність становила 91%). III фаза клінічних випробувань у Бразилії ще завершується, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.
- На січень наступного року планується компанія планує отримати дозвіл на застосування препарату в Китаї та інших країнах, а у лютому 2021 року препарат подадуть на прекваліфікацію до ВООЗ.
- Туреччина теж ухвалила рішення про закупівлю вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Країна уклала угода на постачання 50 мільйонів доз.
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