Україна веде переговори про постачання ще двох американських COVID-вакцин

Україна домовляється про постачання вакцин проти коронавірусу ще з двома американськими компаніями. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Так, нині Україна домовляється про постачання вакцин з компаніями Johnson & Johnson та Moderna. Обидва препарати схвалені ВООЗ.

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Ведуться переговори з Johnson & Johnson, у них однодозова вакцина, та Moderna,

– повідомив Радуцький.

Він зауважив, що нині Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та NovaVax.

До речі, днями санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що у липні Україна має отримати понад 7 мільйон доз вакцин від різних постачальників. Найбільше доз надійде від компанії Sinovac (вакцина CoronaVac) – понад 5 мільйонів доз.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 24 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 96 180. 40 970 з них отримали першу дозу вакцини, а 55 210 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 1 834 971 людина. 1 834 969 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 490 376 мешканців країни вже повністю імунізовані.

Загалом в країні провели 2 325 345 щеплень.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 736 600 людей.