Українська сторона веде переговори щодо постачання вакцини від коронавірусу з 6 виробниками. Найімовірніше, у перших партіях будуть вакцини одразу 3 компаній.

Україна веде перемовини по вакцині з кількома виробниками

Деталі процесу перемовин щодо закупівлі вакцини від COVID-19 прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Ми ведемо переговори з 6 виробниками вакцини, які мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі є можливість вибирати з 3 вакцин. Найімовірніше, у перших партіях, які надійдуть в Україну, будуть якраз ці 3 різні вакцини.

Прем'єр наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, схвалені ВООЗ та іншими країнами. Шмигаль запевняє, що в Україні використовуватимуть лише вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

Майже з усіма виробниками Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якомога швидше", – розповів глава уряду.

Він також додав, що вже зараз можна стверджувати, що ці переговори дали свій результат – в України буде вакцина не пізніше лютого.

Що відомо про платну вакцинацію

Шмигаль вважає, що вакцинація від COVID-19 в Україні на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.

"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити їх", – пояснив прем’єр.

Далі питання буде до таких компаній, адже вони також ведуть свої переговори й укладають договори.

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Розслідування підпільної вакцинації

Щодо результатів перевірок щодо можливої підпільної вакцинації від COVID-19, то, за словами Шмигаля, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі ведуть слідчі дії, інформацію щодо результатів обіцяють повідомити пізніше.

Більше про вакцини від коронавірусу, їхню ефективність, обіцянки чиновників щодо початку щеплень читайте за посиланням.