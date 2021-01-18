Україна веде перемовини з 6 виробниками вакцин від COVID-19, – Шмигаль
Українська сторона веде переговори щодо постачання вакцини від коронавірусу з 6 виробниками. Найімовірніше, у перших партіях будуть вакцини одразу 3 компаній.
Україна веде перемовини по вакцині з кількома виробниками
Деталі процесу перемовин щодо закупівлі вакцини від COVID-19 прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Ми ведемо переговори з 6 виробниками вакцини, які мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, наразі є можливість вибирати з 3 вакцин. Найімовірніше, у перших партіях, які надійдуть в Україну, будуть якраз ці 3 різні вакцини.
Прем'єр наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, схвалені ВООЗ та іншими країнами. Шмигаль запевняє, що в Україні використовуватимуть лише вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.
Майже з усіма виробниками Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.
"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якомога швидше", – розповів глава уряду.
Він також додав, що вже зараз можна стверджувати, що ці переговори дали свій результат – в України буде вакцина не пізніше лютого.
Що відомо про платну вакцинацію
Шмигаль вважає, що вакцинація від COVID-19 в Україні на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.
"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити їх", – пояснив прем’єр.
Далі питання буде до таких компаній, адже вони також ведуть свої переговори й укладають договори.
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Розслідування підпільної вакцинації
Щодо результатів перевірок щодо можливої підпільної вакцинації від COVID-19, то, за словами Шмигаля, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі ведуть слідчі дії, інформацію щодо результатів обіцяють повідомити пізніше.
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