У ЦГЗ з'явився секвенатор
За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.
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Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави.
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело”.
Такі ж лабораторії планують закупити для інших центрів
За словами Ляшка, це перший секвенатор, але МОЗ планує придбати таке ж обладнання для центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.
Для цих центрів у кожній області за бюджетні кошти наразі закупили:
- автоматичні станції пробопідготовки для екстракції РНК;
- прилади для ампліфікації;
- роботизовані та автоматизовані системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.
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