Україна відтепер може самостійно виявляти штами коронавірусу

Центр громадського здоров’я отримав обладнання для виявлення різних штамів коронавірусу. Тож, тепер українські пацієнти будуть знати точний варіант інфікування, раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.

У ЦГЗ з'явився секвенатор

За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.

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Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело”.

Потужність нового обладнання – 400 зразків на місяць.



Так виглядає секвенатор для визначення штамів / Фото фейсбук Віктора Ляшка

Такі ж лабораторії планують закупити для інших центрів

За словами Ляшка, це перший секвенатор, але МОЗ планує придбати таке ж обладнання для центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.

Для цих центрів у кожній області за бюджетні кошти наразі закупили:

автоматичні станції пробопідготовки для екстракції РНК;

прилади для ампліфікації;

роботизовані та автоматизовані системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

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