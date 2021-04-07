Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу: у 7 областях прогноз гірший, – НАН

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже 2 тижні поспіль. Водночас у семи регіонах прогнозують складну епідеміологічну ситуацію.

Які області мають найгірший прогноз

Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

До теми Україна на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19

Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики,

– йдеться в повідомленні.

Для України в цілому прогнозують такі показники:

середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 – 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 – 412;

середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 – 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 – 442.

За даними українських вчених, Україна наразі перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів.

Чому можна говорити про плато

пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;

кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;

абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;

динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.

Яка захворюваність на COVID-19 в Україні

за даними РНБО