Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу: у 7 областях прогноз гірший, – НАН

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже 2 тижні поспіль. Водночас у семи регіонах прогнозують складну епідеміологічну ситуацію.
Які області мають найгірший прогноз
Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.
До теми Україна на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19
Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики,
– йдеться в повідомленні.
Для України в цілому прогнозують такі показники:
- середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 – 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 – 412;
- середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 – 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 – 442.
За даними українських вчених, Україна наразі перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів.
Чому можна говорити про плато
- пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
- кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
- абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
- динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.
за даними РНБО
- За минулу добу, 6 квітня, в Україні підтвердили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Лабораторії МОЗ провели 140 224 тестувань на коронавірус.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
- За весь час пандемії коронавірус підтвердили 1 784 579 мешканцям країни, з них одужали 1 373 851 людина. Натомість померли від ускладнень – 35 498 хворих.