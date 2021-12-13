Повний курс щеплення отримали 12 мільйонів 457 тисяч мешканців України. Тобто їх вакцинували обома дозами й вони повністю вакциновані проти хвороби. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих у 2021 році,
– заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Які вакцини обирали українці станом на ранок 13 грудня
Джерело: МОЗ
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Вакцинація в Україні: головне
Вакцинальна кампанія в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення проти COVID-19 отримали 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.
Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення обома дозами.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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