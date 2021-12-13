Повний курс щеплення отримали 12 мільйонів 457 тисяч мешканців України. Тобто їх вакцинували обома дозами й вони повністю вакциновані проти хвороби. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих у 2021 році,

– заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Які вакцини обирали українці станом на ранок 13 грудня

Джерело: МОЗ

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинація в Україні: головне

Вакцинальна кампанія в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення проти COVID-19 отримали 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.

Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення обома дозами.

Зверніть увагу: за даними МОЗ, 85% госпіталізованих через коронавірус в Україні не мають хоча б одного щеплення проти COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію