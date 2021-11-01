Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19, – Ляшко
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я України розповів, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців.
При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах. Під час останнього брифінгу міністр заявив, що зупинити зріст госпіталізацій допомогла вакцинація.
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Віктор Ляшко
“Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання”.
Він додав, що за останній тиждень за допомогою вакцинації вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.
До слова, за минулу добу, 31 жовтня, в Україні виявили 13 936 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 828 людей. На жаль, 298 інфікованих померли. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.
Темпи вакцинації в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплення – це більше, ніж за весь червень.
- Вчора проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом в країні провели 17 695 591 COVID-щеплення.