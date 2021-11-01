Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України розповів, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців.

При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах. Під час останнього брифінгу міністр заявив, що зупинити зріст госпіталізацій допомогла вакцинація.

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Віктор Ляшко “Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання”.

Він додав, що за останній тиждень за допомогою вакцинації вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.

До слова, за минулу добу, 31 жовтня, в Україні виявили 13 936 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 828 людей. На жаль, 298 інфікованих померли. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.

Темпи вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ