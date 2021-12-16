Україна вийшла з топ-10 країн за захворюваністю на COVID-19, – Ляшко

Наразі Україна залишилася першу десятку країн з найбільшою захворюваністю на коронавірус в Європі. У країні фіксують приблизно удвічі менше від середнього значення заражень.

Про те, що в Україні впав рівень захворюваності на коронавірус і вона більше не лідирує серед європейських країн за цим показником, під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Вихід України з топ-10 країн за захворюваністю на коронавірус

Україна наразі вийшла з топ-10 країн з найбільшою захворюваністю на коронавірус в Європі,

– зазначив Ляшко.

За його словами, захворюваність в Україні вдвічі менша за поточну європейську.

Крім того, вперше за останні 3 місяці рівень госпіталізації у кожному з регіонів країні опустився нижче граничного значення у 60 людей на 100 тисяч населення.

До того ж 2 з 3 ковідних ліжок з киснем зараз є вільними. "Пацієнтами зайняті лише третина наявних ліжок", – заявив міністр. Та додав, що зайнятість ліжок з киснем зменшилася у 2 рази – зі 70% до 35%.

Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко

Впродовж доби 15 грудня коронавірус підтвердили у 9 590 людей. Від ускладнень внаслідок недуги померли 355 пацієнтів, одужати вдалося 25 499. За весь час епідемії зареєстрували 3 588 147 випадки захворювання на СOVID-19. Побороли недуги 3 284 815 людей, на жаль, стали її жертвами – 92 313.

Щодо щеплень, то за минулу добу їх зробили 142 926 українцям. Першу дозу отримали 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей. Загальна ж кількість вакцинованих зросла до 14 269 057, з них щеплені двічі – 12 735 628.

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