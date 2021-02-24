Очільник МОЗ Максим Степанов заявив про те, що Україна готова до випробувань нової вакцини проти коронавірусу у вигляді спрею. Цей препарат виробляють в Індії.

Під час брифінгу 24 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна погодилась взяти участь в дослідженнях індійської вакцини проти коронавірусу. Схоже Новий назальний спрей на 100% захищає від коронавірусу: дослідження Максим Степанов “Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель”. Що відомо про нову вакцину проти коронавірусу з Індії Цей новий продукт. Нині індійська компанія лише розпочинає перший етап випробувань.

Степанов розповів, що другу та третю фазу випробувань можуть провести в Україні.

Дослідження вакцини планують закінчити у вересні або жовтні 2021 року. Яку вигоду отримає Україна Максим Степанов розповів, що якщо Україна долучиться до випробувань препарату, то у випадку доведення ефективності це дасть нам пріоритетний доступ до його закупівлі. Максим Степанов “Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності".