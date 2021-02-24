Україна візьме участь в дослідженнях індійської вакцини проти COVID-19: подробиці

24 лютого 2021 , 10:33
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Джерело:

24 канал

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив про те, що Україна готова до випробувань нової вакцини проти коронавірусу у вигляді спрею. Цей препарат виробляють в Індії.

Під час брифінгу 24 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна погодилась взяти участь в дослідженнях індійської вакцини проти коронавірусу.

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Максим Степанов
“Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель”.

Що відомо про нову вакцину проти коронавірусу з Індії

  • Цей новий продукт. Нині індійська компанія лише розпочинає перший етап випробувань.
  • Степанов розповів, що другу та третю фазу випробувань можуть провести в Україні.
  • Дослідження вакцини планують закінчити у вересні або жовтні 2021 року.

Яку вигоду отримає Україна

Максим Степанов розповів, що якщо Україна долучиться до випробувань препарату, то у випадку доведення ефективності це дасть нам пріоритетний доступ до його закупівлі.

Максим Степанов
“Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності".