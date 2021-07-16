Доставлять вакцину уже на цих вихідних

Віктор Ляшко розповів, що нова партія вакцин повинна пришвидшити темпи вакцинації в країні.

До теми Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні

Віктор Ляшко “З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 мільйони доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня”.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що йому "ще треба напружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 мільйонів щеплень за 100 днів роботи".

Spikevax – нова назва вакцини від Moderna Це мРНК-вакцина, тобто заснована на технології mRNA (матрична РНК), яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь. Її вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Ефективність вакцини понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби. Препарат успішно пройшов випробування і схвалений до використання в ЄС та США.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 539 636 людей: 2 539 634 з них отримали першу дозу препарату;

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців. Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.

Актуально про вакцинальну компанію в Україні

В Україні можуть схвалити обов'язкову вакцинацію в Україні для формування колективного імунітету.

До прикладу, у Франції та Італії вже зобов'язали медпрацівників вакцинуватись проти коронавірусу, а також людей, які працюють в соціальній сфері, педагогів, правоохоронців.

Наразі Україна передостання в Європі за рівнем вакцинації, але й статистика поширення коронавірусу в нашій країні ще не вимагає кардинальних заходів.