Доставлять вакцину уже на цих вихідних
Віктор Ляшко розповів, що нова партія вакцин повинна пришвидшити темпи вакцинації в країні.
До теми Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні
Віктор Ляшко
“З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 мільйони доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня”.
Водночас очільник МОЗ наголосив, що йому "ще треба напружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 мільйонів щеплень за 100 днів роботи".
Ефективність вакцини понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.
Актуально про вакцинальну компанію в Україні
В Україні можуть схвалити обов'язкову вакцинацію в Україні для формування колективного імунітету.
До прикладу, у Франції та Італії вже зобов'язали медпрацівників вакцинуватись проти коронавірусу, а також людей, які працюють в соціальній сфері, педагогів, правоохоронців.
Наразі Україна передостання в Європі за рівнем вакцинації, але й статистика поширення коронавірусу в нашій країні ще не вимагає кардинальних заходів.