Україна вперше отримає вакцину Moderna: Ляшко озвучив дату

В Україну найближчим часом вперше доставлять вакцину проти коронавірусу Moderna. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що препарат очікують уже цієї суботи.

Доставлять вакцину уже на цих вихідних

Віктор Ляшко розповів, що нова партія вакцин повинна пришвидшити темпи вакцинації в країні.

До теми Новий рекорд щеплених проти COVID-19 в Україні

Віктор Ляшко “З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 мільйони доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня”.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що йому "ще треба напружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 мільйонів щеплень за 100 днів роботи".

Spikevax – нова назва вакцини від Moderna Це мРНК-вакцина, тобто заснована на технології mRNA (матрична РНК), яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь. Її вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Ефективність вакцини понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби. Препарат успішно пройшов випробування і схвалений до використання в ЄС та США.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 539 636 людей:

2 539 634 з них отримали першу дозу препарату;

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 українців.

Загалом в країні провели 3 899 890 щеплень.

Актуально про вакцинальну компанію в Україні

В Україні можуть схвалити обов'язкову вакцинацію для формування колективного імунітету.

До прикладу, у Франції та Італії вже зобов'язали медпрацівників вакцинуватись проти коронавірусу, а також людей, які працюють в соціальній сфері, педагогів, правоохоронців.

Наразі Україна передостання в Європі за рівнем вакцинації, але й статистика поширення коронавірусу в нашій країні ще не вимагає кардинальних заходів.