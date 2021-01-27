Україна вже в лютому почне вакцинацію проти COVID-19, – Шмигаль
Вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні вже в лютому. В уряді запевнили, що забезпечать доступ українцям до якісної, безпечної та ефективної вакцини.
Джерело телеграм Дениса Шмигаля
Уряд сьогодні, 27 січня затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів.
Мова про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).
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Договір керованого доступу
Договір керованого доступу (Managed entry agreements – MEAs) — це механізм закупівлі за бюджетні кошти інноваційних лікарських засобів в умовах відсутності в країні генеричних препаратів.
За словами Шмигаля, ці інструменти застосовують також такі країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія.
Що передбачають угоди?Саме ці документи дають можливість вступати в прямі перемовини з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель.
Коротко про ймовірну вакцинацію
- Наразі Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac.
- Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.
- МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.
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