Вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні вже в лютому. В уряді запевнили, що забезпечать доступ українцям до якісної, безпечної та ефективної вакцини.

Джерело телеграм Дениса Шмигаля Уряд сьогодні, 27 січня затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів. Мова про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements). До теми Понад 500 мобільних бригад: Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації проти COVID-19 Договір керованого доступу Договір керованого доступу (Managed entry agreements – MEAs) — це механізм закупівлі за бюджетні кошти інноваційних лікарських засобів в умовах відсутності в країні генеричних препаратів. За словами Шмигаля, ці інструменти застосовують також такі країни як США, Велика Британія, Франція, Польща, Італія. Що передбачають угоди? Саме ці документи дають можливість вступати в прямі перемовини з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель. Коротко про ймовірну вакцинацію Наразі Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac.

Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.

МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.

Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу