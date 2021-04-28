Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19, – НАН

Найімовірніше, що Україна вже пройшла пік летальних випадків, пов'язаних з пандемією COVID-19. Ситуація з коронавірусом стабілізується.
Українські науковці зазначили, що таку попередню гіпотезу дозволяють сформувати дані Мін'юсту. Про це мовиться у повідомленні на сайті НАН.
Цікаво У МОЗ заявили, що українські ліки можуть стати основою для вакцини проти коронавірусу
Там зауважили, що впродовж 21 – 27 квітня кількість нових виявлень на день стабільно зменшується. Мовиться про близько 260 випадків на добу або 14% за тиждень.
"Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання", – зауважили у НАН.
Проміжне оновлення даних дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня,
– пояснили вчені.
Крім цього, вони звернули увагу й на те, що пік числа летальних випадків у першій декаді квітня був незначно вищим за 400 випадків.
За даними НАН, станом на 27 квітня середня кількість:
- нових випадків за останній тиждень – 10 899 на добу;
- нових летальних випадків – 369 на добу;
- позитивних ПЛР-тестів – 8960 на добу.
COVID-19 в Україні: актуальні цифри
- Станом на 27 квітня в Україні підтвердили 2 038 248 випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 42 950 людей. Одужали 1 596 829 пацієнтів.
- Першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 539 124 українців. Водночас повністю щеплені від хвороби лише 9 людей.