У повідомленні МОЗ йдеться, що ДП "Медичні закупівлі України" 31 серпня уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів препарату Ремдесивір, який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

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Деталі закупівлі від МОЗ:

Участь в аукціоні взяли 4 кваліфікованих учасники.

Завдяки високій конкурентності процедури вдалось досягти економії у 1,5 млн гривень, що складає 23,8% від очікуваної вартості препарату.

Таким чином, замість 6,3 млн гривень на закупівлю буде витрачено 4,8 млн. Вартість одного флакону – 333,87 гривні,

– заявили у міністерстві.

Важливо! Закупівля відбулася за спрощеною процедурою, бо препарат включено до переліку товарів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19.

Ремдесивір – що відомо про препарат Ремдесивір (торговельна назва Veklury) – розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Препарат дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

ДП "Медичні закупівлі" придбало Ремдесивір вдруге. Перша закупівля відбулася восени минулого року.

Водночас попередньо у ВООЗ повідомляли, що немає доказів того, що Ремдесивір покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

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