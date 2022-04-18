Україна закупила інноваційні прилади для лікування ран

Під час війни багато пацієнтів потрапляють до лікарень саме з пораненнями. Тому нині Україна розширює можливості лікування ран за методикою VAC-терапії в різних регіонах.

Що відомо про VAC-терапію

Про це Віктор Ляшко розповів, відвідуючи медичні заклади Вінниччини, передає 24 канал. VAC-терапія є золотим стандартом лікування ран у світі. Її методика передбачає використання від'ємного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння.

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VAC-терапія в Україні

Віктор Ляшко “Міністерство охорони здоров'я України з початку війни спрямувало свої зусилля для розширення можливостей лікування за цією методикою в різних куточках нашої країни. Вже закуплено близько 800 апаратів для проведення VAC-терапії, які цього тижня розпочнуть надходити до лікарень. У медзаклади, де є консолі з вакуумом, будемо доставляти додатково розхідні матеріали”

Над розвитком VAC-терапії сьогодні працюють і українські медики, які повернулись із-за кордону, щоб допомагати рятувати життя та здоров’я українців, постраждалих від війни. Наприклад, лікар-хірург Ігор Вітенько, який значно вдосконалив методику лікування VAC-терапії, на початку війни приїхав в Україну з Бельгії.

Стан медичної системи під час війни

За словами Віктора Ляшка, загалом в регіоні система охорони здоров'я працює злагоджено, лікарні забезпечені необхідними медикаментами та витратними матеріалами. Пацієнти безперебійно отримують медичну допомогу.