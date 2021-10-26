На Заході України виник брак кисню

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи на закупівлю медичного кисню.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі. З урахуванням того, що завод, який виробляв кисень – зупинився на заході України, то зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей”.

За словами Віктора Ляшка, після того, як всі потрібні дозволи були оперативно підписані, дистриб'ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях.

Це було питання постачальника

Відповідаючи на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко зазначив, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".

Також Віктор Ляшко розповів, що всього в Україні 35 заводів, які виробляють кисень, з них 23 медичного і 12 технічного. І медичний, і технічний кисень не є основним предметом діяльності цих підприємств.

Чому виник брак кисню

Раніше міністр розповідав, що загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину. Потреба в медичному кисні зросла, бо інфіковані Дельтою вимагають більше кисневої підтримки.

Довідка: 22 жовтня у МОЗ повідомили, що два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, призупиняють свою роботу. В одного з них планові регламенті роботи на 10 – 15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. Згодом останній відновив роботу.

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