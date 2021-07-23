Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. При цьому він не назвав ні найменування препарату, ні термінів постачання.

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З його слів відомо, що нині цей препарат перебуває на третьому етапі клінічних досліджень. А гроші за замовлену партію ще не вносилися.

Очікується, що це будуть специфічні ліки саме проти коронавірусу.

Хоч міністр не повідомив назву препарату, раніше повідомлялося, що випробування таблеток проти коронавірусу розпочала компанія Pfizer.

Ефективність майбутніх ліків при перших симптомах коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. Препарат може бути випущений до кінця року.

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Джерело: МОЗ