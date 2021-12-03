2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет 268 голосами. На сторінці громадського руху Діти ми встигнемо у фейсбуці мовиться, що ліки закуповуватимуть за договорами керованого доступу.
До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Тим часом ціну закупівель не розголошуватимуть.
В Україні вперше закуповуватимуть ліки для СМАйликів за державний бюджет,
– написали представники руху подякувавши всім, хто допоміг розв’язати це питання.
Сьогодні СМА піддається лікуванню, але для цього потрібний найдорожчий в історії світової фармакології препарат.
Що відомо про препарат
Ймовірно, в Україні мовиться про закупівлю препарату Zolgensma. Два роки тому у США схвалили ці ліки вартістю 2,125 мільйона доларів за 1 дозу.
- Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) – препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спинально-м'язовою аміотрофією (СМА).
- Засіб вводиться одноразово.
- Принцип його дії полягає в тому, що він замінює бездіяльний ген SMN1 його функціональною копією.
Zolgensma – найдорожчий у світі препарат / Фото з сайту компанії