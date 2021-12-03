Україна закупить найдорожчі у світі ліки для дітей зі спінальною м'язовою атрофією

У держбюджеті України на 2022 рік передбачили виділення 300 мільйонів гривень на закупівлю дорогих ліків. Зокрема МОЗ закупить препарати для лікування спінальної м'язової атрофії (СМА).

2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет 268 голосами. На сторінці громадського руху Діти ми встигнемо у фейсбуці мовиться, що ліки закуповуватимуть за договорами керованого доступу.

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Тим часом ціну закупівель не розголошуватимуть.

В Україні вперше закуповуватимуть ліки для СМАйликів за державний бюджет, ​

– написали представники руху подякувавши всім, хто допоміг розв’язати це питання.

СМА – що це? Спінальна м'язова атрофія – хвороба, через яку людина слабшає кожного дня. В результати пацієнт результаті втрачає здатність ходити, рухатись і навіть дихати.

: СМА – одна з найбільш поширених причин дитячої смертності від генетичних хвороб у світі.

Сьогодні СМА піддається лікуванню, але для цього потрібний найдорожчий в історії світової фармакології препарат.

Що відомо про препарат

Ймовірно, в Україні мовиться про закупівлю препарату Zolgensma. Два роки тому у США схвалили ці ліки вартістю 2,125 мільйона доларів за 1 дозу.

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) – препарат першої генної терапії для лікування дітей віком до 2 років зі спинально-м'язовою аміотрофією (СМА).

Засіб вводиться одноразово.

Принцип його дії полягає в тому, що він замінює бездіяльний ген SMN1 його функціональною копією.



Zolgensma – найдорожчий у світі препарат / Фото з сайту компанії