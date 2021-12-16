Україна домовилась про інноваційні ліки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що йдеться про інноваційний препарат "Паксловід" (PAXLOVID).

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За його словами, законтрактовано до закупівлі 30 тисяч курсів лікарського засобу.

Ефективність таблеток

Використання цих ліків дозволяє не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень.

Віктор Ляшко розповів, що при застосуванні препарату "Паксловід" серед пацієнтів з COVID-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших 5 днів.

Як діють ліки

Принцип дії "Паксловіду" такий самий, як і в інгібіторів протеази, що широко застосовуються в лікуванні ВІЛ та гепатиту – пригнічення реплікації патогену та зниження вірусного навантаження до мінімуму.

Серед пацієнтів, які приймали новий препарат через три дні після появи симптомів, до лікарні потрапили лише 0,8%, тоді як у контрольній групі цей показник становив 7%. Сім добровольців, які отримували плацебо, померли, смертей у Paxlovid не було.

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