У Всесвітній організації охорони здоров'я звернули увагу на те, що уряд України виділив 125 мільйонів гривень на неефективні ліки проти коронавірусу. У ВООЗ вважають, що кошти слід було витратити на закупівлю медичного кисню.

У ВООЗ занепокоєні українським протоколом лікування

Очільник регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге надіслав листа Міністерству охорони здоров'я, де зазначив, що Україні варто переглянути свою практику призначення експериментальних ліків від COVID-19. Лист опублікувало видання LB.ua.

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Йдеться про ліки тоцилізумаб та імуноглобулін. У ВООЗ повідомили, що ці ліки мають низьку доведену ефективність або повну її відсутність й не знижують ризики смертності від коронавірусу.

Слід слідкувати оновленим рекомендаціям

У ВООЗ наголосили, що практика лікування коронавірусної хвороби постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів, а відтак рішення щодо застосування тих чи інших препаратів теж слід коригувати.

ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19,

– йдеться у листі.

Такий великий бюджет краще застосувати інакше

Також у ВООЗ додали, що такий великий бюджет краще спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів.

Довідка: уряд виділив близько 125 мільйонів гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

Коротко про ці препарати

Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту.

Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США.

Але у липні компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів

Відповідь МОЗ

Очільник МОЗ Максим Степанов відреагував на лист ВООЗ під час брифінгу 28 грудня. За його словами, протокол складали найкращі провідні фахівці нашої країни, які кожного дня рятують українців, хворих на COVID-19.

Максим Степанов – очільник МОЗ “ Якщо використовуючи його, їм вдається рятувати життя українців, то ми будемо закуповувати і постачати в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб вони і далі рятували” .

Крім того, Степанов повідомив, що українські вчені провели своє дослідження, яке показало непогану ефективність препаратів.

За їх даними, препарат вчетверо – з 23,6% до 6,25% скорочує смертність при критичному перебігу COVID-19, а також скорочує середній час перебігу захворювання з 9 до 5 днів.

Втім, його ефективність перевіряли лише на 66 пацієнтах.