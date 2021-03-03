Україна замовила вакцину у Sinovac: компанія не підтвердила ефективність
Китайська вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biontech називається CoronaVac. Згідно з контрактом, її повинні поставити в Україну до 6 березня.
Джерело:24 канал
Але представники Sinovac Biontech поки що не підтвердили Україні ефективність препарату. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів очільник МОЗ Максим Степанов.
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Натомість у контракті прописано конкретну дату постачання препарату – через 30 днів після реєстрації. Степанов заявив, що за тими документами, які компанія надала Україні, "підтвердження ефективності вакцини немає". Але держава в цьому плані повністю захищена.
Міністр охорони здоров'я наголосив, що якщо вакцина CoronaVac буде недостатньо ефективною, або ж терміни постачання партії перенесуть, то до компанії-виробника застосовуватимуться штрафні санкції.
Якщо вакцина не матиме ефективності на рівні 70%, Україна не буде купувати цей препарат,
– додав Степанов.
Що відомо про китайську вакцину Coronavac
- Наприкінці грудня МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech. Натомість фармкомпанія "Лекхім", яка представляє Sinovac в Україні, домовилась про постачання 5 мільйонів доз.
- Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз мали поставити в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, тобто у лютому. Однак поставки вакцини затримались.
- Але купівля під питанням. Адже у ЗМІ було безліч повідомлень про низьку ефективність препарату. А китайська компанія досі не оприлюднила дані про ефективність.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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