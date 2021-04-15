Україна запропонувала провести третій етап випробувань ізраїльської вакцини

Ізраїль закінчить другий етап випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в середині літа. Українська сторона запропонувала провести третій етап в Україні з подальшою можливістю виробництва препарату.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що це питання обговорили під час візиту до Ізраїлю української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим та за участі керівника офісу Президента Андрія Єрмака й заступника керівника Офісу Президента Ігора Жовкви.

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Спільними зусиллями ми вирішили ряд важливих для нашої країни питань, зокрема, взаємодії в галузі торгівлі, інвестицій, медицини і в питанні подолання пандемії COVID -19,

– зазначив дипломат.

Євген Корнійчук розповів, що українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, в тому числі і на наших потужностях.

Ізраїль поки вивчає зазначена пропозиція і, я сподіваюся, що воно буде сприйнято позитивно. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться НЕ на один рік у світі. і виробництво вакцини, її доступність для наших громадян - питання дуже чутливе і важливе для нас,

– додав Корнійчук.