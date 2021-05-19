Статистика поширення COVID-19 в Україні 18 травня

Також за минулу добу️️ госпіталізовано 2 269 українців, виписано з лікарень – 3 174 особи.️

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На жаль, 227 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 18 травня. ️За добу одужало 17 102 пацієнти.️

У МОЗ повідомили, що здійснено 77 685 тестувань за добу (методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 165 233 особи;

одужало – 1 899 446 осіб;

летальних випадків – 48 696;

проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 18 травня:

м. Київ – 477 випадків;

Вінницька область – 128 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 457 випадків;

Донецька область – 336 випадків;

Житомирська область – 115 випадків;

Закарпатська область – 67 випадків;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 98 випадків;

Київська область – 336 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 239 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 108 випадків;

Харківська область – 567 випадків;

Херсонська область – 110 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 62 випадки;

Чернігівська область – 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу

Дані: Worldometers

Від коронавірусу COVID-19 померла 3 418 661 людина у всьому світі. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 13 960 (з них 2 134 у Європі) осіб.

Україна у рейтингу за загальною кількістю випадків у світі посідає 16 місце і 9 місце – за смертністю (2 місце – у Європі).



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу