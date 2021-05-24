Про це українські чиновники спілкувалися на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського. Вона відбулася 24 травня.

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Глава держави запитав, як проходить процес підготовки "паспортів вакцинації". Йому відповів віцепрем'єр-міністр й міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Україна попередньо готова запустити їх через місяць, тобто з 1 липня. Раніше з цього ж дня ввести COVID-паспорти вирішили й в Євросоюзі.

Важливо! Напередодні Україна та Євросоюз вже досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації".

Яким буде COVID-паспорт: що відомо

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше запевнив, що український COVID-паспорт буде аналогічним до європейського.

В ЄС планують зняти обмеження на подорожі для мандрівників третіх країн, якщо вони отримали останню рекомендовану дозу вакцини хоча б за 2 тижні до прибуття.

Інформація, яку міститиме "паспорт вакцинації":

чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;

чи людина недавно вилікувалася від коронавірусу;

чи отримала людина щеплення препаратами, схваленими в ЄС.

Зауважимо, що станом на 24 травня в Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 978 352 людини. Водночас повністю щеплені – 75 787 громадян.