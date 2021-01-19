В парламенті України зареєстрували законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу. У перелік потрапили препарати від Pfizer та BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Жодна вакцина у світі не пройшла повний цикл випробувань

Для реєстрації вакцин в Україні потрібно було внести зміни у законодавство. Про це розповів голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у фейсбуці.

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Адже жодна вакцина у світі ще не пройшла повний цикл випробувань, а в інших країнах імунізацію населення розпочали за умов так званого екстреного використання.

Якщо законопроєкт ухвалять, то реєструвати вакцини можна буде за таких умов:

дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або ЄС;

відома потенційна ефективність лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Якщо препарат відповідатиме цим вимогам, то його можуть зареєструвати для екстреного медичного використання – поки заявник не завершить клінічні дослідження.

Зверніть увагу! Радуцький зазначив, що законопроєкт можуть розглянути вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори з кількома виробниками

Зазначимо, що раніше глава уряду Денис Шмигаль наголосив, що Україна веде перемовини з щонайменше 6 виробниками вакцин проти COVID-19. Також можливо, що у першій партії будуть препарати одразу від 3 виробників.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу