Україна зможе запустити власну систему трансплантації
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже через три роки Україна матиме власну повноцінно функціонуючу систему трансплантології.
Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, уряд і МОЗ здійснили кілька важливих кроків у цьому напрямку. Так, в Україні були прийняті два важливих нормативних акти. Про це пише пресслужба МОЗ.
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"29 років цей напрямок медицини було, м'яко кажучи, в занепаді. Ми прагнемо отримати трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми можемо цього досягти за 3 роки. Це означає, що всі наші громадяни, які потребуватимуть трансплантації, будуть її робити саме в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном", – зауважив Степанов.
Перша постанова розширила перелік закладів охорони здоров'я, які долучаються до пілотного проєкту з трансплантації, який веде виключно МОЗ.
"Ми розраховуємо відповідні тарифи, платимо кошти установам охорони здоров'я за здійснену трансплантацію", – додав він.
Згідно з прийнятим рішенням, до проєкту приєднаються 38 установ, які братимуть участь в трансплантації на території України. Крім того, до цього пілотного проєкту приєдналася одна з приватних клінік.
Друга постанова, як пояснив Максим Степанов, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.
"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цією системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", – сказав глава МОЗ.
Також цього тижня був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.
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