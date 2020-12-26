Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже через три роки Україна матиме власну повноцінно функціонуючу систему трансплантології.

Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, уряд і МОЗ здійснили кілька важливих кроків у цьому напрямку. Так, в Україні були прийняті два важливих нормативних акти. Про це пише пресслужба МОЗ.

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"29 років цей напрямок медицини було, м'яко кажучи, в занепаді. Ми прагнемо отримати трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми можемо цього досягти за 3 роки. Це означає, що всі наші громадяни, які потребуватимуть трансплантації, будуть її робити саме в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном", – зауважив Степанов.

Перша постанова розширила перелік закладів охорони здоров'я, які долучаються до пілотного проєкту з трансплантації, який веде виключно МОЗ.

"Ми розраховуємо відповідні тарифи, платимо кошти установам охорони здоров'я за здійснену трансплантацію", – додав він.

Згідно з прийнятим рішенням, до проєкту приєднаються 38 установ, які братимуть участь в трансплантації на території України. Крім того, до цього пілотного проєкту приєдналася одна з приватних клінік.

Друга постанова, як пояснив Максим Степанов, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.

"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цією системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", – сказав глава МОЗ.

Також цього тижня був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.