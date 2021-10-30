Так, вчора щеплення проти коронавірусу зробили ще 317 209 мешканців України. Одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації, отримавши 2 дози – 84 511 людей.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Щеплення проводилось 1 087 мобільними бригадами з імунізації, у 3 220 пунктах щеплення та у 415 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей. 10 022 976 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 952 715,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,

AstraZeneca – 1 304 992,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але у них значно менші шанси отримати ускладнений COVID-19 та померти. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

