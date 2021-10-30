Так, вчора щеплення проти коронавірусу зробили ще 317 209 мешканців України. Одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації, отримавши 2 дози – 84 511 людей.

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Щеплення проводилось 1 087 мобільними бригадами з імунізації, у 3 220 пунктах щеплення та у 415 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей. 10 022 976 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 2 952 715,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,
  • AstraZeneca – 1 304 992,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

вакцини в україні

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу