Україна знову побила власний рекорд: за добу вакцинували найбільшу кількість українців

За минулу добу, 29 жовтня, проти коронавірусу щепили понад 317 тисяч українців. Одну дозу вакцини вже отримали понад 10 мільйонів людей.

Так, вчора щеплення проти коронавірусу зробили ще 317 209 мешканців України. Одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації, отримавши 2 дози – 84 511 людей.

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Щеплення проводилось 1 087 мобільними бригадами з імунізації, у 3 220 пунктах щеплення та у 415 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей. 10 022 976 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 952 715,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,

AstraZeneca – 1 304 992,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але у них значно менші шанси отримати ускладнений COVID-19 та померти. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.