Не планує зупинятись

Ба більше, він заявив, що не планує зупинятися та хоче отримати 25 доз вакцин. А для обіцяної путівки – йому потрібно 20.

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Чоловік запвенив, що вакцинувався від коронавірусу уже 18 разів. Як доказ, він показав дані про щеплення у системі Helsi.

Довідка. Helsi – медична інформаційна система для закладів охорони здоров'я та медичний портал для пацієнтів в Україні. Окрім іншого, сервіс зберігає дані не лише про проведену вакцинацію від коронавірусу, а й грипу на інших. Офіційні дані зберігаються в електронній системі охорони здоров'я.

Мотивація – нібито рейтинг лікаря та путівка

Чоловік стверджує, що він вакцинується, оскільки нібито його сімейна лікарка пообіцяла помістити його до лікарні в Харкові, а потім подарувати путівку у санаторій. А численними щепленнями жінка намагалася підвищити свій рейтинг на медичному порталі Helsi.

Разом з тим, для 24 каналу у пресслужбі Helsi наголосили: "Жодні такі дії, як кількість внесених щеплень у пацієнта, не підіймають "рейтинг", такого поняття навіть не існує в системі. Єдине, що може бути рейтингом, коли пацієнт поставить відгук про лікаря після прийому".

Там також додали, що система не має обмежень, тому могли внести необмежену кількість щеплень.

Так працює будь-яка медична система. Але тут виникає величезне питання до компетенції лікарів, що вносили ці щеплення. Лікар за протоколом має перевіряти, які щеплення має пацієнт. Хоча б, щоби зрозуміти чи можна йому давати ту чи іншу вакцину,

– зазначили у пресслужбі Helsi.

Що каже сімейна лікарка

Натомість сімейна лікарка чоловіка усе заперечує та заявляє, що не знає такого пацієнта. Проте в системі є дані, що горе-рекордсмен є її підопічним.

Ще одне із щеплень чоловік хотів зробити у Мукачеві Закарпатської області, проте там йому відмовили.

Наразі невідомо, як чоловіку вдалося щепитися стільки разів.

Увага! Джерела 24 каналу у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що сумніваються у достовірності цієї інформації – цей випадок потрібно окремо перевірити. Однак для офіційної відповіді ми подали запит у відомство.