Безпечного куріння не існує

Про це повідомила голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Лада Булах.

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Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо,

– зазначила Лада Булах.

Електронні сигарети прирівняли до звичайних сигарет

В Україні прирівняли електронні сигарети, як от, IQOS та glo до звичайних сигарет. Їх не можна буде палити в громадських місцях.

Зміни містяться у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" та набудуть чинності з 11 липня.

Де буде заборонено курити: електронні пристрої для куріння буде заборонено використовувати у громадських місцях, зокрема кафе, барах, ресторанах, літніх майданчиках, таксі, вокзалах, аеропортах, зупинках громадського транспорту, ліфтах, підземних переходах, місцях загального користування житлових будинків, дитячих майданчиках тощо.

Рекламу електронних сигарет теж заборонять

До слова, депутатка також повідомила про інші важливі обмеження, які передбачає закон. Зокрема про те, що наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.

Ця норма запрацює через 18 місяців після прийняття закону, тобто із середини 2023 року.

Нагадаємо, "антитютюновий" законопроєкт ухвалив парламент 16 грудня минулого року.

Які штрафи чекають на порушників закону

Центр демократії та верховенства права опублікував зручні інфографіки про те, які штрафи чекають за порушення заборони куріння електронних сигарет.



Штрафи за куріння електронних сигарет у громадських місцях / Інфографіка Центр демократії та верховенства права

За порушення правил продажу та місць для куріння штрафуватимуть:

за продаж IQOS/glo та електронних сигарет неповнолітнім – загрожує 1020 гривень штрафу, за повторне порушення – 10,2 тисячі гривень;

за куріння електронних сигарет, IQOS/glo, кальянів у громадських місцях (крім кафе, барів, ресторанів) – 1000 гривень, за повторне порушення – 10 тисяч гривень;

за куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3000 гривень, за повторне порушення – 15 тисяч гривень.



Де заборонено курити електронні сигарети / Інфографіка Центр демократії та верховенства права

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