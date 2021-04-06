Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників.

Найбільший добовий приріст захворюваності зареєстрували у 5 регіонах України. А саме в Києві (1 432), Одеській (1 436), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

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Впродовж 5 квітня до лікарень госпіталізували 2 545 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус.

Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.

Ситуація з тестуванням

За останню добу в Україні провели 41 512 досліджень методом ПЛР. Окрім цього, ще зробили 21 279 тестів на антитіла методом ІФА, а також 29 187 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії в країні ПЛР-методом перевірили 8 397 586 зразків.

Темпи вакцинації в країні

Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України.

Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.

Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 громадян України.

Нові хворі та щеплення в регіонах за минулу добу

Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;

Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;

Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;

Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;

Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;

Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;

Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;

Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;

Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;

Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;

Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;

Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;

Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;

Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;

Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;

Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;

Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;

Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу