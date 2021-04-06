В Україні 13 276 нових випадків COVID-19: за добу померли понад 400 пацієнтів
Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Найбільший добовий приріст захворюваності зареєстрували у 5 регіонах України. А саме в Києві (1 432), Одеській (1 436), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
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Впродовж 5 квітня до лікарень госпіталізували 2 545 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус.
Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.
Ситуація з тестуванням
За останню добу в Україні провели 41 512 досліджень методом ПЛР. Окрім цього, ще зробили 21 279 тестів на антитіла методом ІФА, а також 29 187 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом за весь час пандемії в країні ПЛР-методом перевірили 8 397 586 зразків.
Темпи вакцинації в країні
Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України.
Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.
Нові хворі та щеплення в регіонах за минулу добу
- Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
- Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
- Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
- Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
- Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
- Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
- Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
- Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
- Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;
- Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
- Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
- Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
- Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
- Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
- Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
- Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
- Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
- Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
- Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
- Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
- Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
- Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
- Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
- Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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