В Україні 13 276 нових випадків COVID-19: за добу померли понад 400 пацієнтів

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників.
Найбільший добовий приріст захворюваності зареєстрували у 5 регіонах України. А саме в Києві (1 432), Одеській (1 436), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
До теми Новини про коронавірус 5 квітня: загроза для літніх людей та що відомо про постковідний синдром
Впродовж 5 квітня до лікарень госпіталізували 2 545 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус.
Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.
За останню добу в Україні провели 41 512 досліджень методом ПЛР. Окрім цього, ще зробили 21 279 тестів на антитіла методом ІФА, а також 29 187 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом за весь час пандемії в країні ПЛР-методом перевірили 8 397 586 зразків.
Вчора, 5 квітня, щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України.
Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 громадян України.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.