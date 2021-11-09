Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт закликав батьків дотримуватись календаря планових щеплень дітей – це вкрай важливо, щоб попередити спалахи небезпечних захворювань.

Увага В Україні спалах поліомієліту: як захистити дитину

Головне про спалах поліомієліту в Україні

Перший випадок поліомієліту стався в Рівненській області, він пов'язаний з циркулюючим поліовірусом вакцинного походження 2-го типу (цПВВП2)

Другий – в Закарпатській області, після лабораторного підтвердження виявився не (цПВВП2).

Причина – низька охопленість вакцинацією

Треба усвідомити, що поширюється він саме тому, що в Україні низьке охоплення щепленням, та під час COVID-19 система рутинної вакцинації стає вразливою,

– зазначив Ярно Хабіхт.

За словами представника ВООЗ, Україна не унікальна в цьому випадку. Такі випадки фіксують також в Таджикистані та деяких інших країнах.

Вакцинні тури проти поліомієліту

Тож в Україні можливі додаткові тури вакцинації по всій країні найближчим часом. Так, для першого реагування важливо пришвидшити щеплення інактивованою (неживою) вакциною.

Бо сама ця вакцина надає сильний індивідуальний захист та рятує дітей від паралічу. Але вона не зупиняє розповсюдження хвороби.

Тож може знадобитись оральна вакцинація. Це необхідно робити практично одночасно з інактивованою. Оральних вакцин декілька – щодо них, то є питання вчасного постачання,

– зазначив представник ВООЗ.

Пояснення! У світі є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліомієліту: інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), яку вводять ін'єкційно,

та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) – краплі, які крапають у рот. Обидві захищають від інфікування поліомієлітом, ОПВ забезпечує захист і від безсимптомного носійства. Якщо рівень імунізації населення достатній, то вірус не призведе до можливого захворювання. У разі низького рівня охоплення щепленнями може початися циркуляція вакциноспорідненого вірусу поліомієліту (що наразі фіксують в Україні). Циркуляцію поліовірусів можна припинити, масово використовуючи ОПВ.

Інфекція поліо теж мутує

Ярно Хабіхт також повідомив, що нещодавно у світі зареєстрували нову оральну полівакцину проти другого штаму поліовірусу – вона набагато стабільніша генетично.

У вірусу менше шансів мутувати, а отже, ймовірність повернення у форму, яка може викликати параліч в умовах низького імунітету, значно нижча,

– пояснив фахівець.

Україна може отримати нову вакцину

За його словами, ця вакцина вже є в переліку ВООЗ для застосування у надзвичайних ситуаціях в усьому світі.

Чи отримає її Україна, буде зрозуміло зі стратегії, яку схвалять найближчим часом!

Наразі ж, за словами представника ВООЗ, Україні важливо зосередитись на нарощуванні темпів імунізації інактивованою вакциною, завершити розслідування та визначити стратегію реагування.