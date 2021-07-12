В Україні 174 випадки коронавірусної інфекції

12 липня 2021 , 08:40
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 11 липня, в Україні захворіли на коронавірус 174 людини, серед хворих 16 дітей та один медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 266 людей, від ускладнень коронавірусу померли 7 пацієнтів. Водночас видужали – 236 хворих.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 9 606 осіб,
  • методом ІФА – 1 714 осіб,
  • експрес-тестами – 5 365 осіб.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 241 217 людей. Станом на 12 липня одужало – 2 177 529 людей. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 604 людини.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • м. Київ – 63 випадки;
  • Вінницька область – 7 випадків;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 26 випадків;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Житомирська область – 5 випадків;
  • Закарпатська область – 0 випадків;
  • Запорізька область – 3 випадки;
  • Івано-Франківська область – 3 випадки;
  • Київська область – 13 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 4 випадки;
  • Миколаївська область – 7 випадків;
  • Одеська область – 10 випадків;
  • Полтавська область – 1 випадок;
  • Рівненська область – 1 випадок;
  • Сумська область – 5 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 9 випадків;
  • Херсонська область – 4 випадки;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 3 випадки;
  • Чернівецька область – 2 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу