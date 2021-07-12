В Україні 174 випадки коронавірусної інфекції
12 липня 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 11 липня, в Україні захворіли на коронавірус 174 людини, серед хворих 16 дітей та один медпрацівник.
Також за минулу добу госпіталізовано – 266 людей, від ускладнень коронавірусу померли 7 пацієнтів. Водночас видужали – 236 хворих.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 606 осіб,
- методом ІФА – 1 714 осіб,
- експрес-тестами – 5 365 осіб.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 63 випадки;
- Вінницька область – 7 випадків;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 випадків;
- Донецька область – 1 випадок;
- Житомирська область – 5 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 3 випадки;
- Івано-Франківська область – 3 випадки;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 4 випадки;
- Миколаївська область – 7 випадків;
- Одеська область – 10 випадків;
- Полтавська область – 1 випадок;
- Рівненська область – 1 випадок;
- Сумська область – 5 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 9 випадків;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 2 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу