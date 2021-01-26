В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали
Станом на 26 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 279 людей. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що найбільше позитивних тестів на COVID-19 у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
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Госпіталізації потребували 891 пацієнт, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 133 хворих. Натомість видужали від коронавірусу за добу 12 538 мешканців України.
Коротко про тестування: від учора лабораторії провели 32 030 тестів, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441. Від початку епідемії в Україні провели 6 125 257 ПЛР-тестувань.
Скільки хворих на коронавірус в Україні: добовий приріст
- м. Київ – 375;
- Вінницька область – 53;
- Волинська область – 93;
- Дніпропетровська область – 108;
- Донецька область – 46;
- Житомирська область – 20;
- Закарпатська область – 103;
- Запорізька область – 276;
- Івано-Франківська область – 255;
- Київська область – 78;
- Кіровоградська область – 17;
- Луганська область – 56;
- Львівська область – 167;
- Миколаївська область – 30;
- Одеська область – 211;
- Полтавська область – 100;
- Рівненська область – 81;
- Сумська область – 37;
- Тернопільська область – 95;
- Харківська область – 207;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 15;
- Черкаська область – 122;
- Чернівецька область – 192;
- Чернігівська область – 5.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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