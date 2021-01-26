В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали

Станом на 26 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 279 людей. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що найбільше позитивних тестів на COVID-19 у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
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Госпіталізації потребували 891 пацієнт, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 133 хворих. Натомість видужали від коронавірусу за добу 12 538 мешканців України.
Коротко про тестування: від учора лабораторії провели 32 030 тестів, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441. Від початку епідемії в Україні провели 6 125 257 ПЛР-тестувань.
Загалом в Україні ситуація з COVID-19 виглядає так:
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.Зверніть увагу! Від учора, з 25 січня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Уряд повернув обмеження ті, як раніше застосовували у помаранчевій зоні.