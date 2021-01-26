В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали

26 січня 2021 , 08:14
Читать новость на русском

Станом на 26 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 279 людей. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що найбільше позитивних тестів на COVID-19 у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

​Читайте також В Україні вперше виявили хантавірус: інфікувався чоловік з Львівщини

Госпіталізації потребували 891 пацієнт, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 133 хворих. Натомість видужали від коронавірусу за добу 12 538 мешканців України.

Коротко про тестування: від учора лабораторії провели 32 030 тестів, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441. Від початку епідемії в Україні провели 6 125 257 ПЛР-тестувань.

Загалом в Україні ситуація з COVID-19 виглядає так:

  • Інфікувалися 1 мільйон 197 тисяч 107 людей.
  • Станом на 26 січня видужали – 965 835 хворих.
  • Померли від ускладнень хвороби – 22 057 пацієнтів.

Скільки хворих на коронавірус в Україні: добовий приріст

  • м. Київ – 375;
  • Вінницька область – 53;
  • Волинська область – 93;
  • Дніпропетровська область – 108;
  • Донецька область – 46;
  • Житомирська область – 20;
  • Закарпатська область – 103;
  • Запорізька область – 276;
  • Івано-Франківська область – 255;
  • Київська область – 78;
  • Кіровоградська область – 17;
  • Луганська область – 56;
  • Львівська область – 167;
  • Миколаївська область – 30;
  • Одеська область – 211;
  • Полтавська область – 100;
  • Рівненська область – 81;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 95;
  • Харківська область – 207;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 15;
  • Черкаська область – 122;
  • Чернівецька область – 192;
  • Чернігівська область – 5.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Зверніть увагу! Від учора, з 25 січня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Уряд повернув обмеження ті, як раніше застосовували у помаранчевій зоні.

Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну