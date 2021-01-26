В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали

Станом на 26 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 279 людей. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що найбільше позитивних тестів на COVID-19 у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

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Госпіталізації потребували 891 пацієнт, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 133 хворих. Натомість видужали від коронавірусу за добу 12 538 мешканців України.

Коротко про тестування: від учора лабораторії провели 32 030 тестів, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441. Від початку епідемії в Україні провели 6 125 257 ПЛР-тестувань.

Загалом в Україні ситуація з COVID-19 виглядає так:

Інфікувалися 1 мільйон 197 тисяч 107 людей.

Станом на 26 січня видужали – 965 835 хворих.

Померли від ускладнень хвороби – 22 057 пацієнтів.

Скільки хворих на коронавірус в Україні: добовий приріст

м. Київ – 375;

Вінницька область – 53;

Волинська область – 93;

Дніпропетровська область – 108;

Донецька область – 46;

Житомирська область – 20;

Закарпатська область – 103;

Запорізька область – 276;

Івано-Франківська область – 255;

Київська область – 78;

Кіровоградська область – 17;

Луганська область – 56;

Львівська область – 167;

Миколаївська область – 30;

Одеська область – 211;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 81;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 95;

Харківська область – 207;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 15;

Черкаська область – 122;

Чернівецька область – 192;

Чернігівська область – 5.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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