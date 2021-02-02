Станом на 2 лютого в Україні за добу захворіли на коронавірус ще 2 394 людини. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Актуальна статистика

Госпіталізації потребували 833 пацієнти з діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу.

На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 156 пацієнтів. Натомість видужали 11 457 хворих.

До теми Важких пацієнтів значно більше: інфекціоністка про ситуацію в лікарнях

Найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях. Ситуація з тестуванням: впродовж доби українські лабораторії провели 31 620 тестувань, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031.

Загалом в Україні провели 6 274 464 ПЛР-тестувань. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні

Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 1 223 879 мешканці України. З них станом на 2 лютого одужали – 1 035 372 пацієнти.

Від ускладненого перебігу коронавірусу та супутніх захворювань померли 22 924 людини.

Зверніть увагу! Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому. Першими вакцину отримають медичні працівники.

Інформація з фейсбук-сторінки Віктора Ляшка



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу