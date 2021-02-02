В Україні 2 394 нових хворих на COVID-19: статистика в регіонах
Станом на 2 лютого в Україні за добу захворіли на коронавірус ще 2 394 людини. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Актуальна статистика
Госпіталізації потребували 833 пацієнти з діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу.
На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 156 пацієнтів. Натомість видужали 11 457 хворих.
До теми Важких пацієнтів значно більше: інфекціоністка про ситуацію в лікарнях
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 285 випадків;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 217 випадків;
- Івано-Франківська область – 278 випадків;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 38 випадків;
- Львівська область – 114 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 131 випадок;
- Полтавська область – 98 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 20 випадків;
- Тернопільська область – 63 випадки;
- Харківська область – 158 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 13 випадків;
- Черкаська область – 157 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Поширення коронавірусу в Україні
Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 1 223 879 мешканці України. З них станом на 2 лютого одужали – 1 035 372 пацієнти.
Від ускладненого перебігу коронавірусу та супутніх захворювань померли 22 924 людини.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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