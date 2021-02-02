В Україні 2 394 нових хворих на COVID-19: статистика в регіонах

2 лютого 2021 , 08:16
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Станом на 2 лютого в Україні за добу захворіли на коронавірус ще 2 394 людини. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Актуальна статистика

Госпіталізації потребували 833 пацієнти з діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу.

На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 156 пацієнтів. Натомість видужали 11 457 хворих.

До теми Важких пацієнтів значно більше: інфекціоністка про ситуацію в лікарнях

Найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.
Ситуація з тестуванням: впродовж доби українські лабораторії провели 31 620 тестувань, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031.
Загалом в Україні провели 6 274 464 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 285 випадків;
  • Вінницька область – 61 випадок;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 104 випадки;
  • Донецька область – 55 випадків;
  • Житомирська область – 14 випадків;
  • Закарпатська область – 91 випадок;
  • Запорізька область – 217 випадків;
  • Івано-Франківська область – 278 випадків;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 38 випадків;
  • Львівська область – 114 випадків;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 131 випадок;
  • Полтавська область – 98 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 20 випадків;
  • Тернопільська область – 63 випадки;
  • Харківська область – 158 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 13 випадків;
  • Черкаська область – 157 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні

Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 1 223 879 мешканці України. З них станом на 2 лютого одужали – 1 035 372 пацієнти.

Від ускладненого перебігу коронавірусу та супутніх захворювань померли 22 924 людини.

Зверніть увагу! Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому. Першими вакцину отримають медичні працівники.
Інформація з фейсбук-сторінки Віктора Ляшка


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу