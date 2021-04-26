В Україні на 2021 рік запланували 300 трансплантацій кісткового мозку, – Степанов

За словами Максима Степанова, лише упродовж 2021 року в Україні передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку. Окрім того, очільник МОЗ пообіцяв, що щороку ця цифра зростатиме.

Міністр охорони здоров'я України Степанов розповів, що "23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію – пересадку кісткового мозку від родича".

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Брат врятував життя брату. Пацієнт – 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор – його 20-річний брат,

– заявив Степанов.

Очільник МОЗ розповів, що "у грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку".

"Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині", зауважив Степанов.

Міністр оголосив, що "українські лікарі впоралися на відмінно попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в нашій країні 13 років тому".

За словами Степанова, "весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 мільйона гривень". Водночас "в Україні вона обійдеться у 1,36 мільйона гривень".

"Протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Щороку ця цифра зростатиме", – пообіцяв Степанов.

Посадовець зізнався, що відчуває щиру радість. Адже такі зміни є ще одним кроком до високої мети – порятунку багатьох життів та вкладання грошей у розвиток української медицини.