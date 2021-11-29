В Україні третій тиждень триває спад захворюваності

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада повідомив про позитивну динаміку з COVID-19.

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Уже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок на чверть переважає над кількістю госпіталізованих,

– зазначив Віктор Ляшко.

За останній тиждень кількість пацієнтів із COVID-19 зменшилася на 14%, а кількість госпіталізацій – на 12%.

У МОЗ вкотре нагадали, що повна вакцинація проти COVID-19 захищає від госпіталізації на 64 – 92% залежно від віку.

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус підтвердили ще у 5 804 мешканців України. До лікарень госпіталізували 2 082 хворих. На жаль, 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.