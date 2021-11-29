В Україні на 22% знизилась захворюваність на коронавірус, – Ляшко

В Україні за останній тиждень захворюваність на COVID-19 зменшилася на 22%, про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.

В Україні третій тиждень триває спад захворюваності

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада повідомив про позитивну динаміку з COVID-19.

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Уже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок на чверть переважає над кількістю госпіталізованих,

– зазначив Віктор Ляшко.

За останній тиждень кількість пацієнтів із COVID-19 зменшилася на 14%, а кількість госпіталізацій – на 12%.

У МОЗ вкотре нагадали, що повна вакцинація проти COVID-19 захищає від госпіталізації на 64 – 92% залежно від віку.

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус підтвердили ще у 5 804 мешканців України. До лікарень госпіталізували 2 082 хворих. На жаль, 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали щонайменше 85 414 мешканців країни.

В середньому в Україні проти коронавірусу щодня вакцинують близько 250 тисяч людей. Але на вихідні темпи COVID-вакцинації значно знижуються.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 13 320 532 людини. 13 320 530 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 10 967 700 людей.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Карантинні зони України / Інфографіка 24 каналу

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу