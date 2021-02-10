В Україні 3 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях
Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 004 мешканці України. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Актуальна статистика
Від учора до закладів охорони здоров'я госпіталізували 2 046 людей з діагнозом COVID-19 чи підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли 163 хворих. Натомість одужали 7 768 людей.
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Статистика коронавірусу в областях: добовий приріст
- м. Київ – 297 випадків;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 111 випадків;
- Дніпропетровська область – 120 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 214 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 36 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 115 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 105 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 136 випадків;
- Черкаська область – 108 випадків;
- Чернівецька область – 191 випадок;
- Чернігівська область – 30 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Поширення коронавірусу в Україні
Від початку епідемії в Україні офіційно зареєстрували 1 253 055 хворих на COVID-19. З них станом на 10 лютого одужали 1 092 376 хворих.
Від ускладнень коронавірусу та супутніх захворювань, на жаль, померли 23 934 пацієнти.
До слова, лабораторії МОЗ станом на зараз, 10 лютого здійснили 6 447 576 ПЛР-тестувань.
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