В Україні 3 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях

10 лютого 2021 , 08:14
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 004 мешканці України. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Актуальна статистика

Від учора до закладів охорони здоров'я госпіталізували 2 046 людей з діагнозом COVID-19 чи підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли 163 хворих. Натомість одужали 7 768 людей.

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Ситуація з тестуванням: за добу українські лабораторії здійснили 43 767 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972.

Статистика коронавірусу в областях: добовий приріст

  • м. Київ – 297 випадків;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 111 випадків;
  • Дніпропетровська область – 120 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 61 випадок;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 214 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 150 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 36 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 115 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 103 випадки;
  • Сумська область – 48 випадків;
  • Тернопільська область – 105 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 136 випадків;
  • Черкаська область – 108 випадків;
  • Чернівецька область – 191 випадок;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні

Від початку епідемії в Україні офіційно зареєстрували 1 253 055 хворих на COVID-19. З них станом на 10 лютого одужали 1 092 376 хворих.

Від ускладнень коронавірусу та супутніх захворювань, на жаль, померли 23 934 пацієнти.

До слова, лабораторії МОЗ станом на зараз, 10 лютого здійснили 6 447 576 ПЛР-тестувань.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу