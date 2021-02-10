В Україні 3 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 004 мешканці України. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Від учора до закладів охорони здоров'я госпіталізували 2 046 людей з діагнозом COVID-19 чи підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли 163 хворих. Натомість одужали 7 768 людей.
До теми Україна отримає "в десятки разів більше" доз вакцин, ніж очікували, – Офіс ПрезидентаСитуація з тестуванням: за добу українські лабораторії здійснили 43 767 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку епідемії в Україні офіційно зареєстрували 1 253 055 хворих на COVID-19. З них станом на 10 лютого одужали 1 092 376 хворих.
Від ускладнень коронавірусу та супутніх захворювань, на жаль, померли 23 934 пацієнти.
До слова, лабораторії МОЗ станом на зараз, 10 лютого здійснили 6 447 576 ПЛР-тестувань.