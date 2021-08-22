Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.
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Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– наголосили в МОЗ.
До слова, очільник МОЗ Віктор Ляшко раніше обіцяв зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо. Очевидно, що виконати обіцянку міністру не вдалось.
Темпи COVID-вакцинації
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.
Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:
- Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.
Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу