Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.

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Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 032 722 людини. Першою дозою щеплено 5 057 068 осіб, а другою — 3 108 251. Загалом проведено 8 165 319 щеплень.

Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– наголосили в МОЗ.

До слова, очільник МОЗ Віктор Ляшко раніше обіцяв зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо. Очевидно, що виконати обіцянку міністру не вдалось.

Темпи COVID-вакцинації

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.

Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:

Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Moderna.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу