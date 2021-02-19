В Україні 6 531 новий випадок COVID-19
Станом на 19 лютого в Україні виявили 1 293 672 хворих на коронавірус. Серед нового 6 531 пацієнта – 418 дітей та 285 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Очільник МОЗ України також розповів, що вчора до лікарень госпіталізували 2 304 людини з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби.
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