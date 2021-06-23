Госпіталізували до лікарень 419 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 292 мешканці країни.
До теми Чи треба друга доза вакцини, якщо уже перехворіли на коронавірус: відповідь МОЗ
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 280 осіб,
- методом ІФА – 8 135 осіб,
- експрес-тестами – 13 782 особи.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 241 випадок;
- Вінницька область – 20 випадків;
- Волинська область – 13 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Запорізька область – 15 випадків;
- Київська область – 38 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 52 випадки;
- Миколаївська область – 23 випадки;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 35 випадків;
- Рівненська область – 38 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 4 випадки;
- Харківська область – 26 випадків;
- Херсонська область – 9 випадків;
- Хмельницька область – 26 випадків;
- Черкаська область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу